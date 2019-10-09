MLB》小資球隊向前衝！ 光芒若創逆襲奇蹟將寫驚人紀錄

光芒在分區賽連贏2場，將戰局逼進決勝第5戰。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場以4：1擊敗太空人，將戰局延長到決勝第5戰，光芒韌性十足，自外卡算起在瀕臨淘汰邊緣的關鍵戰役中拿下3勝，若是後天在休士頓贏球的話，光芒就有機會成為史上第10支在季後賽完成4場背水一戰都獲勝的球隊。

團隊薪資全大聯盟墊底的光芒在外卡驟死戰，以5：1擊敗運動家，更賞給對手季後賽割喉戰9連敗的紀錄，分區賽遭遇世界大賽冠軍大熱門太空人，兩隊薪資相差1億美元。

請繼續往下閱讀...

光芒前兩場遭到強投韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）的強力封鎖輸球，只差一場就要被橫掃的光芒，第三戰在主場火力全開，單場4轟打爆太空人塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke），光芒35歲老將摩頓（Charlie Morton）也繳出5局9K失1分的好投，助隊保住一線生機。

光芒的逆襲銳不可擋，今天第四戰開賽就砲轟韋蘭德，首局灌進3分大局，包括潘姆（Tommy Pham）的陽春砲，阿德梅斯（Willy Adames）也在4局下扛出陽春砲，再加上6名投手接力守成，光芒終場以4：1贏球，成功將戰局扳平，逼出最後第5戰，預料將再度面對柯爾這道難關。

據《ESPN Stats & Info》資料顯示，在兩聯盟分區冠軍賽之前，只有2017年的洋基在瀕臨淘汰的比賽中拿下4勝，光芒目前取得3勝，有望成為史上第二隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法