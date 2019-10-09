MLB》慶功香檳味如「赤腳」 洋基重砲捕手一喝馬上吐出來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊昨天三連勝橫掃雙城隊，賽後球隊在休息室大開香檳慶祝打進美聯冠軍賽，不過重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）卻被媒體捕捉到有趣的一幕。

請繼續往下閱讀...

在寫手Will Presti釋出的影片當中，桑契斯喝下一口香檳，隨後他看了一下酒瓶就把整口酒都吐出去，還吐了吐舌頭。Presti透露，他女友告訴他那不是香檳而是種名叫「 Barefoot（赤腳）」的汽泡酒，Presti開玩笑表示，顯然這支酒的味道就跟他的名字一樣。

而今日也傳出洋基隊在慶功時，終結者查普曼（Aroldis Chapman）因為玩太嗨傷到左手，不過他本人表示這並無大礙。

洋基隊在3連勝橫掃雙城隊前進美聯冠軍賽後，將以逸待勞地等待光芒與太空人隊的勝方，今天光芒隊擊垮中三日先發的太空人隊先發投手韋蘭德（Justin Verlander），二連勝太空人把系列賽扳成2勝2敗平手的局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法