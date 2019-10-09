MLB》陳偉殷的最後通牒 官網：明年春訓表現不佳恐遭釋出

官網記者認為陳偉殷明年春訓表現再不佳恐要被釋出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投陳偉殷本季轉戰牛棚，出賽45場、投68.1局被擊出87支安打包括15轟，投出63次三振，成績0勝1敗，防禦率6.59幾乎都寫下生涯最差，大聯盟官網主跑馬林魚的記者弗里薩洛（Joe Frisaro）認為，如果明年春訓表現再不振，可能遭到馬林魚認賠釋出命運。

34歲的陳偉殷今年在春訓表現不佳，開幕掉出先發輪值之後，整季一直沒獲得先發機會，中繼表現則十分慘烈，邁阿密媒體曾報導馬林魚試圖拋售陳偉殷，不過因為農場沒有潛力新秀也無法一起打包出去，交易困難。

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官網有球迷提問陳偉殷明年還會不會留在馬林魚開幕戰名單，記者弗里薩洛認為，「如果陳在明年春訓證明他可以發揮作用，無論是擔任中繼、假先發、還是先發輪值，他就可以成為明年球隊計劃的一員；如果春訓掙扎，可能就是被釋出的人選了。」

陳偉殷在2016年與馬林魚簽下5年總額8000萬美元合約，明年就是合約年，雖然附帶2021年1600萬美元球隊選擇權，若他明年投球局數達180局，是或今、明年投球局數合計超過360局，就會自動續約，但以現狀看來不太可能發生。

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