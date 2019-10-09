MLB》太空人將使出最後王牌柯爾 教頭：我感到非常舒服

柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前兩位王牌葛蘭基、韋蘭德接連被光芒KO，太空人被逼入死角，後天將回到主場與光芒進行G5殊死戰，預計派出最後一張護身符柯爾（Gerrit Cole）先發，對決光芒右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。太空人總教練辛奇（AJ Hinch）今天賽後表示：「投手丘上有柯爾，我感到非常舒服。」

太空人今派出韋蘭德先發，希望早點把戰局解決，他卻球威盡失，只投3.2局失掉4分黯然吞敗，辛奇表示：「Justin已經盡力了。今天他大部份被打的球都是次要球種，進壘點時好時壞。」談到讓韋蘭德休三天先發的決定，辛奇說：「任何有關於會讓你首局就失掉3分的決定，我都會感覺不好。」

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韋蘭德首局就失3分。（美聯社）

對於光芒連勝兩場扳平，辛奇表示：「歡迎來到季後賽，這些不分聯盟的系列賽都打得很不可思議，我們奮戰整季又將回到主場作戰，感覺很好，我很喜歡這個系列賽，也很喜歡我們仍擁有機會。」

太空人強棒艾圖維則說：「我們過去幹過這種事，在主場連勝、客場連敗，現在我們將回到主場再讓它發生一次。過去已經達成過了，現在也沒什麼壓力。」他指的是2017年美聯冠軍戰對洋基，太空人曾在主場先拿2勝、客場被倒趕3場，回到主場再拿2勝晉級。

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