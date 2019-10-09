足球》法國損失鋒線大將！ 姆巴佩因傷無緣出戰本週歐國盃資格賽

姆巴佩因大腿傷勢，無緣替法國出戰這週的歐國盃資格賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國國家隊原本徵召20歲的超新星姆巴佩（Kylian Mbappé）進陣中，但姆巴佩在經法國訓練基地的醫護人員檢查後，因大腿傷勢的關係，而確定不會出戰這週的兩場歐國盃資格賽。

姆巴佩上週末才缺席巴黎聖日耳曼於主場4：0大勝昂熱的比賽，原本教練團預期姆巴佩會缺席作客冰島的比賽，並於主場迎戰土耳其的比賽中可以視情況上場，只是現在姆巴佩的傷勢比預期的嚴重，因此教練團必須割愛。

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法國主帥德尚（Didier Deschamps）目前已臨時找來效力門興格萊德巴赫的前鋒普萊亞（Alassane Pléa）來頂替姆巴佩的位置。法國主力球員中除了姆巴佩確定無法上陣外，效力拜仁的後衛赫南德茲（Lucas Hernandez）也因傷勢未痊癒可能無法上場。

姆巴佩賽季初才因腿後腱傷勢缺席了整個9月的賽事，直到上週才回歸賽場，如今腿部又出現傷勢問題，這對於不只他的母球隊–大巴黎，也對法國國家隊來說都是鋒線戰力上相當大的損失。

姆巴佩上賽季於法甲攻進33球拿下法甲金靴，在歐洲5大聯賽的進球數也僅次於梅西的36球排名次佳。去年世界盃則是一路過關斬將，終幫法國拿下隊史第2冠，也是繼1998年法國「席丹時代」後的首冠。

現效力門興的前鋒普萊亞。（資料照，法新社）

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