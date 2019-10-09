足球》德國「小豬」宣佈退休 傳奇生涯寫下終章！

芝加哥火焰球員舒維辛泰格，決定在MLS這賽季結束後退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國傳奇中場、綽號「小豬」的舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）宣佈MLS這賽季結束後將退休，現效力芝加哥火焰的小豬在球隊確定無緣晉級季後賽之後，因而發表聲明做出退休這個決定。

「我想要感謝我曾效力的球隊拜仁、曼聯、火焰和德國國家隊，當然還有我的妻子和家庭的支持。」這位前拜仁慕尼黑中場球星在個人IG上提到：「身為一位還在踢球的球員要向球迷說『再見』，讓我感覺有點開始念舊起來。」

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舒維辛泰格接著提到：「我現在要面對未來正等著我的新挑戰，至於跟我一起相處、打拚過的所有人，我對你們說再多的感謝都嫌不夠，你們在我心中都佔有很重要的地位。」

小豬於1998年加入拜仁青訓隊，並在2002年首度升上一軍，之後開始在這支德甲霸主展開一連串的傳奇生涯，生涯早期踢的位置是進攻為主的邊鋒，再到中期一度改踢進攻中場的位置，但是生涯最為人津津樂道的是轉型踢防守中場的位置。

主打後腰位置時期的他，比賽都能覆蓋大面積的跑動範圍，除了協助防守之外，還擔任球隊組織皮球傳導的傳控中樞。小豬在2015年離開待了17年的球隊，選擇加入英超豪門曼聯，但在曼聯時期卻被當時的教練穆里尼奧（José Mourinho）冰在板凳上苦無機會發揮，甚至下放二軍不讓他在一隊上場。

舒維辛泰格於2017年從曼聯離隊，選擇加入芝加哥火焰，並在去年1月獲得1份1年的延長合約，直到MLS這賽季即將結束，芝加哥火焰已無緣在東區突圍晉級季後賽，小豬才在個人社群媒體上說出退休這個決定。

2012–2013年賽季跟隨拜仁一起達成德國足球史上首次的3冠王成就（德甲、德國盃和歐冠盃），並於2014年跟著德國國家隊捧起大力神盃，甚至還在四強賽以7：1血洗地主巴西。

舒維辛泰格替德國國家隊出賽121場，是德國隊史上第4多出賽場次的選手，並在前隊友拉姆（Philipp Lahm）退休後擔任過2年（2015、2016）的德國隊長一職。職業隊生涯隨拜仁拿過8座德甲冠軍、7座德國盃和1座歐冠盃，並在曼聯時期僅拿下過1次英格蘭足總盃冠軍。

小豬（圖中舉盃者）於2014年跟隨德國隊拿下隊史第4座世屆盃冠軍。（歐新社）

小豬（圖右）和拉姆（圖左）一同舉起歐冠大耳朵盃。（歐新社）

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