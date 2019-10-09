NBA》超狂彈跳力！紐西蘭球員「顏扣」灰熊211公分中鋒（影音）

The New Zealand Breakers' Thomas Abercrombie really did that to Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/03wNOhR0nj — SportsCenter （@SportsCenter） October 9, 2019

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA熱身賽紐西蘭破壞者隊與灰熊隊的比賽中，破壞者隊的Thomas Abercrombie展現不下NBA球員的跳躍能力，面對6呎11吋的灰熊中鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）硬是飛起來爆扣傑克森，完成誇張的「In Your Face」灌籃。

請繼續往下閱讀...

這記灌籃發生在比賽第四節，Thomas Abercrombie在三分線接獲Ethan Rusbatch的傳球，他一個運球直接切進禁區，無懼禁區的傑克森，直接跳起來爆扣傑克森，拿下精彩的一球，網友看到這個灌籃紛紛大喊：「給他10天合約。」

這場比賽Abercrombie拿下10分，他的隊友，明年選秀的熱門人選漢普頓（R.J. Hampton）僅8投1中拿下2分6籃板，Corey Webster拿下全場最高的19分，另抓下7籃板送出8助攻，還有4抄截與3火鍋進帳。破壞者隊這場比賽以94：108輸給灰熊。

傑克森雖然遭到對手無情爆扣，但他這場比賽還是拿下全隊最高的18分，抓下9籃板打出3火鍋的成績，新秀控衛摩朗特（Ja Morant）這場比賽6投2中，拿下4分，另抓下5籃板與10次助攻，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）板凳出發拿下平全隊最高的18分，抓下5籃板，投進2記三分球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法