全運會》去年砲轟韓職王牌 林加祐確定要退了

林加祐。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕全國運動會棒球項目今天進行冠軍戰，台北市以4:3險勝高雄市奪冠，北市第4棒林加祐首局敲出二壘安打，打下勝利打點，居功厥偉。

去年亞運台灣隊長林加祐扛第4棒，砲轟王牌投手梁玹種打下勝利打點，領軍擊敗南韓職棒全明星隊，一戰成名，亞運結束後原本他宣告退役，專心在合庫當教練，後來在爆米花聯盟復出，相隔8個月，他在全運會再披戰袍。

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「全運會打完，應該就結束了。」今天賽後林加祐再度發表「引退宣言」，他說，去年亞運結束至今他幾乎很少練球，平常有在做重量訓練，打全運會比賽也比較沒壓力。

林加祐。（記者羅志朋攝）

厲害的是，過去一年來林加祐即使極少練球，全運會他仍掃出兩支全壘打，成為賽會最多轟打者，證明自己寶刀未老。林加祐說，他打過4屆全運會，拿過兩次冠軍和兩次季軍，每次參賽都有拿獎牌。

去年亞運台灣隊以業餘球員為主力，在國內一片唱衰聲中，扳倒南韓職棒全明星隊，今年12強賽台灣預賽與日本、委內瑞拉、波多黎各分在同組，也不被看好能打下好成績。

林加祐以過來人經驗認為，一直以來，國家隊球員身上背負沉重的國人期待和壓力，去年亞運他就深刻感受，今年12強賽比賽張力更強，國手們壓力一定更大，但球是圓的，比賽打了才知道，他對12強賽國家隊有信心。

全運會季軍戰桃園市先發投手陳柏毓。（記者羅志朋攝）

全運會季軍戰新北市投打二刀流好手劉致榮，因日前打擊自打球造成腳部不適，今天並未出賽，擔任一壘指導教練。（記者羅志朋攝）

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