MLB》韋蘭德「中三日」爆炸幫洋基大忙？ 紐郵解釋利多原因

韋蘭德今天先發僅投3.2局就失掉4分退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊先發投手韋蘭德（Justin Verlander）今天中三日先發迎戰光芒隊，原本期望能夠關上系列賽大門，結果他卻遭到光芒打線狠狠教訓，僅投3.2局就被敲7安失4分退場，最終太空人以1：4輸球，系列賽被光芒連拿2勝追平，《紐約郵報》更撰文鞭屍，指出韋蘭德的大爆炸讓洋基獲得利多。

由於韋蘭德今天先發大爆炸，讓太空人隊將戰線拉長到第五戰，並得派出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發上陣，如果太空人順利晉級，那麼他們首戰將會派出上場先發表現荒腔走板的葛蘭基（Zack Greinke）上陣，若是光芒大逆轉晉級，那麼洋基隊將會得到主場優勢，而且不論誰晉級，洋基都能得到充分的休息時間。

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紐郵記者Kevin Kernan指出，韋蘭德沒有辦法在美聯冠軍系列賽第二戰前投球，柯爾若在第三戰先發將會來到洋基隊主場，因此洋基很有機會可以在美粒果球場迅速拿下1勝，這是洋基隊2017年辦不到的事情。

洋基隊在昨天擊敗雙城隊，輕鬆以3連勝橫掃雙城隊晉級，除了洋基隊以外，國、美聯其他6支球隊都以2勝2敗打到第五戰，陷入一戰定生死的高壓局面。

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