體操世錦賽》史上最狂！美國拜爾絲第15金入袋 率隊締造團體5連霸

2019年斯圖加特世界錦標賽女子團體決賽，美國女將拜爾絲斬獲生涯第21面世錦賽金牌，成為歷史之最。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界女子體操近年由美國隊全面制霸，娘子軍在2019年斯圖加特世界錦標賽女子團體決賽，以172.330分技壓俄羅斯的166.529分、義大利的164.796，追平昔日羅馬尼亞的5連霸紀錄，陣中頭號大將拜爾絲（Simon Biles）斬獲生涯第21面世錦賽金牌，成為歷史之最。

22歲的拜爾絲在2013年世錦賽就斬獲2金，2014、2015、2018年更是狂掃4金，如今再加上團體金牌，生涯15面金牌同樣是史上最強，而她總獎牌數21面，超越俄羅斯霍爾金娜（Svetlana Khorkina）的20面。此外，她在2016年里約奧運則是拿到4金、1銅，成為該屆最大贏家。

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拜爾絲決賽從平衡木、高低槓、跳馬及地板全數上陣，幫助美國在跳馬、平衡木及地板的分數都領先群雌，成為奪金最大功臣。

至於拿到銅牌的義大利，上次娘子軍站上頒獎台已是1950年，如今則相隔69年，再度站上頒獎台，也讓中國以164.230分排名第4。

美國女將拜爾絲。（美聯社）

斯圖加特世界錦標賽女子團體決賽，美國隊。（美聯社）

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