棒球》中職勝投王潘威倫 成首位東山再起獎得主

統一獅投手潘威倫成中職首位「東山再起獎」得主。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒大聯盟於2017年起增設「東山再起獎」，以表揚傷癒成功復出、或歷經低潮後重新交出優異表現的球員。

中職聯盟該獎項歷經兩年從缺，開會討論決議，潘威倫成為中華職棒史上首位獲得「東山再起獎」的選手。統一7-ELEVEn獅隊「嘟嘟」潘威倫今年克服過往的傷痛史，本季投球局數為近4年最多，勝投更是近9年最多，讓他成為中華職棒史上首位獲得「東山再起獎」的選手。

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潘威倫於今年拿下生涯第143勝，超越陳義信勝投紀錄，成為臺灣職棒累積最多勝的投手。

潘威倫於2003年加入中華職棒，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得該年度新人王的殊榮。自新人年起連續8年拿下超過10勝，奠定他在中職本土投手的地位。

2013年潘威倫先發出賽20場拿下6勝9敗的戰績，防禦率5.47，這是他歷經傷勢，復出後的第一個完整球季，但2017、2018年，潘威倫再度受傷勢所苦，出賽數銳減，今年才得以重返先發輪值崗位，拿下2010年後最多的單季8勝，同時相隔4年再度達到規定投球局數。他所創下的生涯143勝、單季16連勝、跨季21連勝等各項「嘟嘟障礙」。

中華職棒大聯盟將於10月29日在桃園南方莊園渡假飯店舉辦「2019年中華職棒頒獎典禮」。

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