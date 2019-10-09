NBA》哈登道歉也沒用！麥葛雷迪壁畫、火箭隊徽 慘遭破壞

火箭球星哈登。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上力挺香港，遭到中國網友砲轟，也讓中國官方震怒、抵制NBA，央視體育頻道已暫停轉播NBA賽事。火箭球星哈登（James Harden）、名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）等人在上海一間體育館的壁畫，遭人塗上紅色油漆破壞。

根據人在中國的一名足球記者威爾森（Cameron Wilson）所PO出的影片顯示，上海一間室內籃球場內，包含曾和「移動長城」姚明合作的球星麥葛雷迪的壁畫、以及火箭隊的隊徽，都遭塗上紅色油漆破壞，一旁哈登的壁畫可能也無法避免。

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哈登日前向記者表示，「我們深感歉意，我們愛中國，我們喜愛在那打球。球隊一年會去那兩次，他們給我們最有力的支持，所以我們也很感激他們。」

此外，NBA原本預計在週四上海、週六深圳舉辦兩場湖人對籃網的熱身賽，如今因莫雷挺港言論，惹火中國官方，揚言全面抵制，央視體育頻道也暫停轉播NBA賽事。

中國不但取消球迷見面會，《ESPN》資深記者記者麥克梅納明（Dave McMenamin）發文指出，NBA官方也取消賽前記者會。

NBA上海熱身賽的宣傳廣告，遭到拆除。（路透）

NBA上海熱身賽的場館。（路透）

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