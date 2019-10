NBA》挺港球迷遭七六人保全驅逐 美網友轟：自由之城淪陷

有球迷在熱身賽高舉挺港標語,卻遭七六人保全驅逐出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭總管莫雷(Daryl Morey)力挺香港抗議行動,後續風波越演越烈,中國官方、贊助商及球迷全面抵制NBA,而費城七六人今在季前熱身賽中輕鬆以144:86擊敗來訪的CBA廣州龍獅隊,然而有球迷因高舉挺港標語、高喊「香港自由」,卻遭保全驅逐出場,引來美國球迷群起撻伐。

中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事,不過,七六人今仍照常在主場富國銀行中心(Wells Fargo Center)與CBA廣州龍獅進行熱身賽。

請繼續往下閱讀...

美國哥倫比亞廣播公司《CBS》稍早卻指出,有名在香港生活2年、目前居住在費城的球迷Sam Wachs,今與妻子到場看球,並帶著「Free Hong Kong、Free HK」標語入場,但在開賽沒多久就先遭球場保全沒收,Wachs在第2節比賽時,高喊「香港自由」後,更與妻子一同遭保全趕出球場。

The moment Sam Wachs and his wife are escorted out of the @sixers preseason game against a Chinese basketball team for yelling “Free Hong Kong.” @6abc pic.twitter.com/3HlZxKXDzs