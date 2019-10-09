NBA》挺港球迷遭七六人保全驅逐 美網友轟：自由之城淪陷

有球迷在熱身賽高舉挺港標語，卻遭七六人保全驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）力挺香港抗議行動，後續風波越演越烈，中國官方、贊助商及球迷全面抵制NBA，而費城七六人今在季前熱身賽中輕鬆以144：86擊敗來訪的CBA廣州龍獅隊，然而有球迷因高舉挺港標語、高喊「香港自由」，卻遭保全驅逐出場，引來美國球迷群起撻伐。

中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事，不過，七六人今仍照常在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）與CBA廣州龍獅進行熱身賽。

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美國哥倫比亞廣播公司《CBS》稍早卻指出，有名在香港生活2年、目前居住在費城的球迷Sam Wachs，今與妻子到場看球，並帶著「Free Hong Kong、Free HK」標語入場，但在開賽沒多久就先遭球場保全沒收，Wachs在第2節比賽時，高喊「香港自由」後，更與妻子一同遭保全趕出球場。

The moment Sam Wachs and his wife are escorted out of the @sixers preseason game against a Chinese basketball team for yelling “Free Hong Kong.” @6abc pic.twitter.com/3HlZxKXDzs — Christie Ileto （@Christie_Ileto） October 9, 2019

《CBS》事後聯繫七六人卻未得到對方回應，而依據NBA規定，僅有禁止在標語或衣服上呈現淫穢或不雅信息，但並未提及政治言論，而Wachs在受訪時表示自己當時沒有說粗言穢語，也沒有提及政治議題，當他問為什麼自己不能這麼做時，保全只回答他：「別給我找麻煩！」

七六人保全此舉馬上引發大批美國網友撻伐，紛紛在記者釋出的影片下留言砲轟七六人球團，「這是在費城耶，太可悲了，真的太可悲了」、「這證實了NBA球隊有多麼虛偽」，更有球迷氣得怒罵「自由之城淪陷」、「在有自由之城費城做出這樣的舉動，根本是在踐踏自由」。

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