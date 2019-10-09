NBA》ESPN向中國低頭 讓美參議員直言：「可悲！」

NBA上海賽的宣傳廣告，也遭到拆除。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發文挺香港，引發中國官方、網友撻伐，央視也取消NBA賽事轉播，如今也影響到媒體的言論自由。外傳《ESPN》下令禁止碰觸中國政治議題，遭美國網友砲轟，佛州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）就在推特上直言「可悲」。

運動部落格「Deadspin」指出，《ESPN》新聞節目資深總監Chuck Salituro要求報導莫雷的新聞時，避免談論任何有關中國和香港的政治，聚焦在和籃球相關的議題。

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該文提到，《ESPN》報導莫雷的事件後，避開任何政治討論，還稱香港的抗議者為「反政府」抗議人士。但《ESPN》總裁Jimmy Pitaro在去年剛上任後就表示，體育和政治有交集，當高球名將老虎伍茲談到總統（美國總統川普）、或是國歌的事件後，如果和體育有關，應該要報導這些事。

如今，《ESPN》卻退縮，發出「堅持體育」的命令，可能是因為擔心惹惱中國媒體騰訊，雙方在2016年達成合作協議。但《ESPN》也引發美國網友不滿。

國際人權組織「人權觀察」執行董事羅斯（Kenneth Roth）在推特上表示，「當NBA找到骨氣抵抗中國審查制度，但ESPN屈服了，他們堅持要求記者描述這場事件時，不要提及支持香港民主的抗議活動。」

曾任佛羅里達州州長的共和黨籍參議員史考特在推特上發文說，「真可悲，又有一家美國公司允許中國決定他們的行動，ESPN（母公司為迪士尼）應該運用其平台，揭露中國共產黨對香港人民的壓迫，而不是迴避它。」

外傳《ESPN》下令禁止碰觸中國政治議題，遭美國網友砲轟。（資料照，路透）

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