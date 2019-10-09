NBA》批評火箭總管挨轟 籃網老闆蔡崇信自認「公親變事主」

籃網老闆蔡崇信直指莫雷傷害NBA和中國球迷感情，卻遭網友砲轟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「我人都已經在風暴中心了」，收購籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信說道，日前他在社群媒體發文，直指火箭總管莫雷（Daryl Morey）的行為嚴重破壞NBA與中國的關係，不料此番言論一出，卻讓他被網友罵翻，今他趕緊出面滅火，指稱自己只是希望能讓中國球迷理解「NBA不是反華組織」。

以天價收購布魯克林籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，是首位台灣出生的NBA球隊老闆，不過他日前在臉書上發表一封給NBA球迷的公開信，表示莫雷的「挺港」推特在NBA與中國球迷之間關係造成了巨大破壞，不過公開信一出卻引發網友群起撻伐，轟他「太差勁」、「把錢看得比言論自由還重要」。

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今天稍早蔡崇信在接受《華爾街日報》專訪時，被問到中國賽是否還能繼續進行的時候，蔡崇信淡淡地說：「我希望一切能順利，從籃網角度來看，我們仍會照常備戰，畢竟我們來中國是為了打球、為了娛樂球迷，並增加雙方友好交流。」

不過當被問到他是如何與NBA和中國雙方溝通時，蔡崇信則拒絕透露細節，僅透露當初自己只是單純希望能幫助雙方（NBA和中國）尋求到和解的辦法，「我現在已經處在風暴的中心，我想扮演的角色，就是幫助雙方理解彼此的立場。」



而對於遭美國網友大肆撻伐的那封公開信，蔡崇信也為自己喊冤，表示自己只是在公開信裡點出中國民眾的感受，希望他們能理解這個話題在中國有多敏感，「我希望中國人不要把NBA當作反華組織看待，我相信NBA絕對是全球主義的企業，不然也不會有四分之一的球員都是外國人。」

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