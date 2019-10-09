體操世錦賽》中國女團要命失誤丟牌 慘寫16年來最差成績（影音）

中國隊長劉婷婷決賽發生3次要命失誤。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年斯圖加特世界錦標賽女子團體決賽昨晚落幕，美國隊全面制霸，技壓俄羅斯、義大利，追平昔日羅馬尼亞的5連霸紀錄，不過以資格賽第二名晉級的中國女團，決賽卻發生多次失誤，遭義大利超車，無緣獎牌也寫下自2003年以來最差成績。

中國隊長劉婷婷是本屆中國代表隊最具實力和經驗的選手，除跳馬之外其他3項比賽都有參加，沒想到她卻先後在高低槓（2次）和平衡木（1次）發生掉下器械的重大失誤，直接影響了中國女團總成績，中國隊最後拿下164.230分，未能超過俄羅斯的166.529分，又被稍晚上場的義大利超車，最終以第四名作收。

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發生3次嚴重失誤拖累團隊成績，讓上個月才剛滿19歲的劉婷婷賽後受訪時哭得泣不成聲，「作為一個大人，第一次出現問題，應該馬上調整自己，不應該再次出現問題。」

而中國女團上一次在世界大賽無緣領獎台，已經要追溯到2004年的雅典奧運當時她們拿下第7名，上一次世錦賽無緣獎牌，則是2003年在美國安納罕，當時成績也是第4名。

對於這次失利，總教練喬良沒有責備選手，認為劉婷婷只是狀態不好，她在資格賽表現不俗，實力仍值得肯定，而喬良也將這次世錦賽視為明年東京奧運的前哨戰，認為這次失利能幫助選手找出弱點、解決問題。

中國女團決賽頻失誤，遭義大利超車，無緣獎牌也寫下自2003年以來最差成績。（美聯社）

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