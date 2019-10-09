日職季後賽》12強國手山口俊7.1局好投 巨人力壓阪神虎

巨人先發山口俊。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟高潮系列賽決勝輪，讀賣巨人今天靠著山口俊7局失1分好投，以及丸佳浩、岡本和真相繼開轟，最後以5：2擊敗阪神虎，收下系列賽第2勝。台灣好手陽岱鋼僅在第9局接替守右外野，沒有打擊機會。

巨人首局靠丸佳浩、岡本和真的陽春砲，先得2分。2局下龜井善行的二壘安、坂本勇人擊出帶有2分打點的安打，巨人單局再拿3分。阪神打線在4局上2出局攻占滿壘，靠山口俊的暴投追回1分。

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前8局打完巨人領先4分，第9局推出終結者狄拉羅薩（Rubby De La Rosa），未料他控球不穩，讓對手2出局攻占滿壘，狄拉羅薩對北條史也投出保送，阪神擠回1分。這時巨人換田口麗斗後援，他讓木浪勝也敲三壘方向滾地球遭到刺殺，田口麗斗守住勝利，巨人終場以5：2獲勝。

高潮系列賽決勝輪打6戰4勝制，聯盟優勝的球隊先拿1勝，意即巨人軍先握有1勝的優勢。巨人軍今天贏球後，系列賽取得2：0的領先。

巨人先發山口俊主投7.1局用126球，僅被敲4安失1分，賞7次三振、投出3次保送，收下勝投。此外，山口俊也是12強日本代表隊的國手；阪神先發望月惇志僅投2局失5分吞敗。

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