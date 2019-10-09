日職季後賽》松田宣浩4打點 軟銀系列賽戰平西武

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟高潮系列賽決勝輪，軟銀在比賽後段上演逆轉秀，老將松田宣浩單場打進4分打點，終場軟銀以8：4贏球，系列賽扳成1：1。

軟銀首局靠松田宣浩的二壘安打得到2分，西武打線在3局下中村剛也適時安、外崎修汰的三壘安打，單局得3分超前比數。6局下山川穗高敲二壘安打追加1分，前6局打完西武以4：2領先。

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軟銀打線從7局上展開反攻，古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲陽春彈，8局上軟銀1出局攻占一、三壘，軟銀這時把一壘跑者換腿哥周東佑京，西武也換投手平良海馬後援。2車局後，代打長谷川勇也敲追平分安打，軟銀持續攻占一、三壘，平良海馬面對賈西亞爾時，西武捕手森友哉發生捕逸，讓周東佑京衝回本壘得分，軟銀拿下超前分。

9局上軟銀今宮健太適時安打、以及松田宣浩揮出代友2分打點的安打，單局再拿3分。軟銀最後以8：4擊敗西武，系列賽戰成1：1平手。

軟銀老將和田毅投4局失3分，中繼的甲斐野央1局2K無失分摘勝投；西武洋投尼爾（Zach Neal）投6局失3分無關勝敗，後援的平井克典投0.1局失2分1分自責吞敗。

軟銀全場有11支安打，松田宣浩此戰2安4打點是全隊最佳，他也是12強日本隊代表隊的國手。

高潮系列賽決勝輪採取6戰4勝制，聯盟優勝球隊握有1勝優勢，但西武今天輸球後，戰局遭對手扳平。

松田宣浩。（資料照，法新社）

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