電競》暴雪開鍘挺港玩家 美參議怒斥自甘墮落

美國知名電玩公司「動視暴雪」慘遭網友撻伐。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名電玩公司「動視暴雪」（Activision Blizzard）旗下遊戲《爐石戰記》的亞太區大師職業賽在台灣舉行，一名香港選手聰哥「blitzchung」在參賽全程戴防毒面具加護目鏡，還喊出「反送中」口號，本季獎金慘遭沒收、還被禁賽一年。此舉讓美國參議員懷登（Ron Wyden）怒斥自甘墮落。

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《爐石戰記》在8日於在官方微博發表中文聲明，「我們對上週末爐石亞太比賽中發生的事件表示強烈憤慨與譴責，並堅決反對在任何賽事中傳播個人政治理念。涉事選手將被禁賽，涉事解說將被立即終止任何官方工作。同時，我們也將一如既往地堅決維護國家尊嚴。」

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此判決一出後，《暴雪電競》和《爐石戰記》的官方臉書立即慘遭網友灌暴，紛紛留言，「光復香港 時代革命」。

懷登在推特上狠批，「暴雪願意為取悅中國共產黨而羞辱自己，任何美國公司不應為了快速賺錢而審查自由訴求。」

美國媒體《The Verge》報導，不像「動視暴雪」，知名遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的遊戲公司Epic Games則是表示，「Epic支持每個人都有權表達他們對政治和人權的看法，我們不會因為玩家談論這些話題而禁止、或懲罰他們。」

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