體操世錦賽》歷史首次決賽！台灣男子體操隊再創紀錄拿第6名

台灣男子體操隊李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉，在斯圖加特世界錦標賽已締造歷史新頁。（教練翁士航提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男子體操隊李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉，在2019年斯圖加特世界錦標賽已締造歷史新頁，完成隊史首闖成隊決賽的壯舉，今晚他們決賽上陣，與另7支世界強權同場較勁，台灣最終以248.243分，勝過瑞士247.038分、烏克蘭246.593分，取得第6名的佳績。

台灣男團在上屆僅拿238.195分名列第17，如今戰力大幅提升，斬獲250.093分，成功叩關決賽，並收下4張東京奧運團體門票，相隔56年將再次以成隊進軍奧運殿堂。

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台灣男子體操隊李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉，在斯圖加特世界錦標賽已締造歷史新頁，取得第6名的佳績。（路透）

台灣在資格賽6項成績皆在40分以上，決賽我與美國同組並於跳馬率先出賽，由徐秉謙、李智凱、唐嘉鴻陸續上陣，收下41.165分；雙槓唐嘉鴻、游朝偉、李智凱出賽，拿到40.266分；單槓徐秉謙、李智凱、唐嘉鴻登場，收下41.115分，在前3項結束以122.546分居第8。

唐嘉鴻。（路透）

李智凱。（路透）

台灣接著在地板斬獲41.432分、鞍馬拿到42.900分，前5項以1.550分，先超越資格賽排名第4的烏克蘭，接著吊環則進帳41.365分，再度超過瑞士，隊史首闖決賽就拿到第6名的佳績。

資格賽就拿到第1名的俄羅斯，最後以261.726奪下金牌，全隊開心慶祝奪金時刻，而中國以260.729分鍍銀、日本258.159分鍍銅、美國254.578排名第4，英國以251.611拿第5名。

至於過去無人躋身的個人全能決賽，本屆都有台灣選手名列其中，今年亞錦賽金牌、世大運銅牌李智凱以84.481分排名第7；唐嘉鴻以82.763分居14名，雙雙取得決賽門票，聯手再創新猷，兩人在週五（11日）晚間10點上陣，與來自世界各國共22名頂尖選手再次較勁。

台灣男子體操隊李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉，取得第6名的佳績。（教練翁士航提供）

台灣男子體操隊，取得第6名的佳績。（教練翁士航提供）

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