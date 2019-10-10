NBA》哈登改挺言論自由 強國人玻璃心碎狂譙：滾出中國

哈登改口力挺言論自由，中國網軍洗版痛罵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上力挺香港，讓中國球迷群情激憤，中國各單位都展開抵制行動，而火箭隊當家球星哈登（James Harden）之前雖然曾向中國球迷道歉，稱「愛中國」不過稍早哈登在日本接受訪問時，卻改口力挺言論自由，讓強國網友玻璃心碎滿地，怒譙哈登「滾出中國」。

莫雷日前在推特上挺港，引發軒然大波，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）則是表態力挺言論自由，讓風波越演越烈，哈登先錢受訪時曾攜隊友「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）公開向中國球迷道歉，「我們深感歉意，我們愛中國（We apologise. We love China）」，不過今（9日）他在日本受訪時卻改口力挺言論自由，更稱自己是站在席爾瓦這邊。

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此話一出，馬上讓中國球迷心碎滿地，紛紛在中媒相關新聞下洗版痛罵：「請哈登滾處（應為出）中國」、「從此不再看NBA」、「尊重别國的主權和領土完整比『言論自由』更重要」、「封殺NBA，滾出中國」，甚至還有許多不理性的網友以相當歧視的字眼對哈登人身攻擊。

哈登改口，中國網友玻璃心碎洗版痛罵。（圖片擷取自網易體育）

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