MLB》史上最慘！勇士今首局遭紅雀海灌10分 寫季後賽最難堪紀錄

〔體育中心／綜合報導〕勇士與紅雀今在國聯分區賽第五戰準備一決高下，不料勇士先發投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）首局就出現狀況，雖只被打出3支安打、但送出3次保送，加上隊友守備也不幫忙，紅雀打了14個人次、單局海灌10分，1局上結束後取得大幅領先，勇士也創下在季後賽第一局被對手得最多分的難堪紀錄。

勇士先發佛提紐維奇。（美聯社）

佛提紐維奇今天一上來就先保送了佛勒（Dexter Fowler），接著王寇頓（Kolten Wong）犧牲觸擊將跑者送到二壘，形成第一個出局數。不過接著讓高德史密特（Paul Goldschmidt）、歐蘇納（Marcell Ozuna）連續安打先失掉第1分、下一棒捕手莫里納（Yadier Molina）靠著勇士隊一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的失誤上到一壘，紅雀隊攻佔滿壘，佛提紐維奇又保送卡本特、再掉1分，接著艾德曼（Tommy Edman）敲二壘安，紅雀隊形成4：0領先。

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歐蘇納（左）與莫里納靠著艾德曼的二壘安回來得分。（法新社）

佛提紐維奇在故意保送德容（Paul DeJong）後被教練換下，不料上來的佛里德（Max Fried）沒有止血，對投手佛雷爾提（Jack Flaherty）投出保送，接著佛勒、王寇頓又各敲一支二壘安打，紅雀形成9：0領先，兩出局後，歐蘇納揮棒落空遭到三振，但投手又發生暴投，形成不死三振，紅雀再添1分。

佛勒。（法新社）

紅雀在第1局海灌10分也打破由密爾瓦基勇士隊在1958年世界大賽面對洋基時首局得7分的紀錄，正式寫下大聯盟新猷。

紅雀今在第一局就海灌10分、寫下紀錄。（今日美國）

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