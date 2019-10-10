MiLB》「波西接班人」秋聯4割男 右手拇趾骨折報銷

巴特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊頭號新秀巴特（Joey Bart）今年在亞利桑那秋季聯盟打出4割的成績，不過卻傳出他在昨晚的比賽當中受傷導致右手拇趾骨折，目前還不確定這是否會影響到他2020球季的狀況。

巴特在秋季聯盟的打擊手感十分火燙，打出.400/.559/.920的打擊三圍，還有4發全壘打進帳。他今天將與醫師會面，來確定他的手傷狀況，但可以確定的是他今年的秋季聯盟已經結束，本季巴特就曾在4月因為觸身球導致左手背骨折，導致他休息了近2個月。

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巴特今年雖然遭遇受傷問題，但他本季的成績依舊相當亮眼，他在高階1A與2A累積338個打席，打出.278/.328/.495的打擊三圍，還有著16轟與14支二壘安打與3支三壘安打。

目前巴特在各大的新秀排行榜都名列前茅，他在大聯盟官網百大新秀排在第19名，《棒球美國》則將他排在第15名，數據網站《Fangraphs》將他排在第17名。專家認為，2021年可能會是巴特升上大聯盟最好的年份，因為該年是巨人隊與當家捕手波西（Buster Posey）8年1.59億合約的最後一年，巴特若能升上大聯盟，那麼他就可以把握與波西學習的機會，並扛下舊金山本壘板後方的重責大任。

巨人隊當家捕手波西。（資料照，今日美國）

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