NBA》挺港風波延燒至勇士隊！ 柯瑞回應遭諷：根本逃避

勇士隊柯瑞。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）一則挺港推特引發全中國的怒火，甚至有可能導致NBA在中國的發展受阻，今天勇士隊主將柯瑞（Stephen Curry）也不免被問到這個問題，而他的回應也遭到媒體批判。

柯瑞今天在被問到莫雷事件時回應道，他認為這次的事件是全聯盟都會受影響的事情，而在中國的狀況與美國並不同。柯瑞表示他對中國的歷史並沒有足夠的了解，也不知道他如何影響現代社會，但他表示這不會消失，所以大家還是會回到這個議題上。

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《Yahoo》記者歐文斯（Jason Owens）指出，柯瑞使用的策略與勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）一樣，那就是保持沉默，柯爾日前也曾因為針對槍支管制的問題表示沉默而遭到批評。柯爾在被問到香港的問題時也表示，自己不夠了解中國與香港的衝突，因此沒辦法給予明智的回應。

歐文斯點出，如果柯爾與柯瑞願意在其他的熱門議題發聲，但卻在人權議題上選擇沉默的話，人們將會對他們的話語有著負面的想法。美國《Reddit》論壇的網友嘲諷柯瑞：「我們會回到這個議題上，意思就是不要再問我了。」

勇士隊總教練柯爾。（資料照，美聯社）

另一位網友BBQ_HaX0r也針對柯瑞的回應批評道：「他們能夠對議題發聲是因為他們有著言論自由。但現在的問題並不是對中國、香港有沒有足夠的知識，而是在於言論自由，以及在面對不公義的事情不為五斗米折腰地發聲是否值得。我不期待他們理解中國與香港的政治，但他們可以支持彼此說出自己的想法。畢竟他們過往都對許多議題發聲，他們現在卻突然閉嘴了，原因是他們『不太了解』，這根本就只是在逃避。NBA以及球鞋公司通常都支持進步議題，因為這很簡單，而且對他們的生意有幫助。但突然他們都害怕出聲了，因為出聲的代價很昂貴。這讓他們看起來對過往以及未來議題的發聲相當不真誠，因為在很簡單的時候他們說話，當事情變得困難時他們就閉嘴了。」

莫雷的一則挺港推特捲起影響全NBA的旋風。（資料照，美聯社）

歐文斯認為，中國的爭議並不會消失，柯爾、帕波維奇、柯瑞都迴避了爭議，而哈登則向中國道歉，但隨後改為支持言論自由。而湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）雖然還沒表態，但他很快將會別無選擇，其他大咖球星像是杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving），以及現任的評論員巴克利（Charles Barkley）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）都不免會被問到這個問題，歐文斯認為，這對NBA球員來說是個相當危險的水域，可是他們沒有辦法逃避。

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