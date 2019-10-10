MLB》佩德森首打席「神準」二壘打 道奇開轟先馳得點（影音）

道奇首局開轟取得領先。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽驟死G5，國民強投史崔斯柏格（Stephen Strasburg）首局就掉分，先被佩德森（Joc Pederson）擊出特別的場地規則二壘安打，接著被馬恩西（Max Muncy）擊出兩分砲，生涯首次在季後賽挨轟，道奇首局打完2：0領先。

道奇畢爾勒（Walker Buehler）首局投出三上三下，1局下換史崔斯柏格登板，開賽第3球就被佩德森一棒撈起，帶往左外野深處，恰好飛進牛棚門框裡，轉播單位第一時間亮出全壘打，國民索托（Juan Soto）疾呼裁判，重播輔助判決確定為場地規則二壘安打，佩德森得回到二壘繼續比賽。

請繼續往下閱讀...

下一棒輪到馬恩西，史崔斯柏格連投3顆曲球，都沒進到好球帶，改投直球對決後，一顆94.5英哩四縫線速球投高，被馬恩西扎實咬中，這一次直接把球送上中外野觀眾席，不需重播判決就是一支全壘打，道奇取得2：0領先。

這是馬恩西在系列賽首次炸裂、今年季後賽累積3轟，成為隊史首位連2年季後賽掃出3轟的球員，大聯盟近2年季後賽僅3人累積至少4轟，馬恩西是其一，另外兩位是皮爾斯（Steve Pearce）和史普林格（George Springer）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法