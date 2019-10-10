MLB》洋基教頭曝兩大左牛傷情 沙巴西亞有望冠軍戰回歸！

（左起）查普曼、沙巴西亞、布里頓。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊兩大左手後援布里頓（Zack Britton）與查普曼（Aroldis Chapman）分別因為不同原因受傷，不過今天總教練布恩（Aaron Boone）在記者會上透露好消息，那就是這兩人都準備好在美聯冠軍賽首戰上陣，老將沙巴西亞（CC Sabathia）也可能被帶入陣中。

布里頓在分區系列賽第三戰因為在補位時扭傷自己的腳踝，而查普曼則是在慶祝晉級時左手打到酒瓶，因此將他自己的左手給包起來，不過昨天查普曼就透露自己沒有大礙。

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布恩今天說到，「布里頓說他很好，他表示自己如果必須要在今天投球，他就能夠上場。他今天的狀況更好了，看起來他似乎不太在意這件事，他明天將會投球，我預期他能夠全力以赴，並且沒有任何其他問題。」

洋基隊老將沙巴西亞在分區系列賽因為左手痠痛無法上場，不過他在週三的練習表現讓布恩印象深刻。「老實說，他看起來很棒，他的狀態讓我感到很興奮。他的表現相當犀利，我確定他的感覺一定比上週的他還要好。因此我會說，現在對球隊來說有新的選擇供我們考慮，我們將會看他明天的練習而定，但他現在已經被納入討論當中了。」

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