足球》新賽季被打入冷宮 穆勒心生求去？

穆勒這賽季並不受主帥重用。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕拜仁慕尼黑的進攻中場穆勒（Thomas Müller），本賽季並不受主帥柯瓦奇（Niko Kovač）重用，自9月14日對上RB萊比錫的比賽後，穆勒便不曾再有先發上場的機會，德國的《體育圖片報》報導指出，穆勒已向拜仁球團表示他想再1月冬季轉會窗期間離隊。

現年30歲的德國國腳穆勒聲稱有些媒體提供的資訊是有誤的，但他承認對比賽太有企圖心，所以才不願意接受一直當球隊替補的角色。當穆勒被問到柯瓦奇曾說過「當球隊進攻線上缺人手時，穆勒會找到他上場機會的。」

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穆勒對此回應：「當我聽到這樣的論述時，我當然很驚訝，但我不會對於這件事太過敏感，且我已和教練談過這件事，所以現在對我們倆之間來說已經沒有問題了。」他接著補充：「我才30歲，我的狀態還很好且我對於勝利依舊相當渴望，我很確定我能利用我在場上的技巧隊球隊做出貢獻。」

「新加盟的好手當然會對我在競爭出賽機會上有所影響，但對我來說這並不是問題。」穆勒談到自己在球隊定位時表示：「主帥在每場賽前都必須在球員上做出很艱難的選擇，但這近5場比賽的決定的確不是我所希望的結果。」

儘管上賽季穆勒在球隊中扮演重要的角色，尤其是在國內的雙線作戰（德甲和德國盃），但這賽季來到陣中的庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）、佩利西奇（Ivan Perisic），以及打出身價的格納布里（Serge Gnabry），他們都壓縮了穆勒的上場空間。

自9月14日的比賽之後，穆勒僅上場3次且都是以替補身份上場，至於歐冠的比賽也僅僅出賽7分鐘，明顯地穆勒已不在總教練柯瓦奇的主力名單之中。

拜仁主帥柯瓦奇曾說過「進攻線上缺人時穆勒會找到他的機會」，導致兩人間的關係變得有些微妙。（資料照，歐新社）

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