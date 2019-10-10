足球》大嫂間的戰爭！ 魯尼和瓦迪的老婆槓上了

魯尼的老婆柯琳po文指出瓦迪的妻子里貝卡出賣她。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）的妻子柯琳（Coleen Rooney）在個人Instagram上po出一則貼文，指稱效力萊斯特城的英格蘭前鋒瓦迪的老婆里貝卡（Rebekah Vardy）出賣她有關私生活的po文和故事給新聞媒體，里貝卡則回應她並無這樣做，並認為柯琳應該事先打電話跟她確認此事，而不是直接po文公審她。

里貝卡（圖中）則回應她並沒有出賣柯琳，並認為柯琳這件事情應該有更好的處理方式。（美聯社）

柯琳在她的po文中提到，她認為一直有人在出賣她在IG上有關私生活的資訊給《太陽報》，她因此感到相當困擾，為了解決這問題柯琳花了數個月po出假的故事在社群媒體上，並逐一去試，設定「特定一個帳號」才能看到該篇假的po文，看看到底是誰在搞鬼，誰在出賣她。

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柯琳最終發現是里貝卡的帳號出賣了她，因此在自己的社群媒體po文表達她的無奈和憤慨，里貝卡隨後也對柯琳的指控做出回應，里貝卡堅稱她並沒有出賣柯琳的行為，她也同樣po文表她對柯琳處理這件事的不滿。

里貝卡在IG上回應到，她認為柯琳應該事先打電話給她告知這件事情，並聲稱她完全沒有賣任何柯琳私生活的資訊給新聞記者，如果是她帳號真的出了問題，她可以去改密碼，此外里貝卡也提到近幾週她的帳號開始去追蹤一些她不知道的帳號。

里貝卡強調她根本不缺錢，根本不需要出賣柯琳的故事給那些新聞記者，里貝卡po文中最後無奈地說：「我很愛妳柯琳，但我很難過妳竟然選擇這樣處理這件事情，尤其是我現在還在懷孕中，妳應該在發現這件事後第一時間跟我聯絡的。」

33歲的魯尼是英超豪門曼聯隊史的進球王，現效力MLS的華盛頓聯，並在這賽季結束後將要回到英格蘭，加入英冠球隊德比郡的教練團。32歲的瓦迪這賽季在英超賽場替萊斯特城攻進5顆進球，目前萊斯特城暫居英超第四的位置。

（圖片來源：截圖自柯琳IG）

（圖片來源：截圖自里貝卡IG）

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