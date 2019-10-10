網球》A.茲維瑞夫看板遭畫鬍子惡搞 7784推測兇手是「他」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕上海大師賽正如火如荼進行，球員休息室牆上的球員照片竟然被其他球員惡搞，A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）的臉上被畫了鬍子，而發現的齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）趕緊撇清關係，似乎反而讓自己更有嫌疑。

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齊齊帕斯在影片中說：「有人在Sascha臉上畫了假八字鬍！」，還第一時間撇清責任，推測兇手應該是提姆（Dominic Thiem）：「絕對不是我！我猜是提姆，因為他們是好麻吉！」相當逗趣。

上海大師賽今天將進行第三輪賽事，A.茲維瑞夫、齊齊帕斯及提姆都有晉級16強，A.茲維瑞夫在中央球場壓軸登場，要來面對俄羅斯好手盧柏列弗（Andrey Rublev）；齊齊帕斯則是迎戰波蘭胡卡茲 （Hubert Hurkacz）；提姆要與巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili）對壘。

齊齊帕斯。（美聯社）

A.茲維瑞夫照片被畫上八字鬍。（美聯社）

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