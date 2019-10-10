足球》「一度想離開巴薩！」 梅西透露痛苦往事

梅西透露曾經一度想離開巴薩。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）在接受加泰隆尼亞的電台《RAC 1》訪問時提到，他一度因為西班牙的有關當局調查他稅務，並對他起訴那時候，心中起了想離開巴薩的念頭。

這位32歲的阿根廷巨星和他父親（也是他經紀人）在2016年，因疑似逃漏稅被加泰隆尼亞法庭判決21個月，後又改判為1年。梅西現在透露，當年在調查期間他感覺像是受到虐待般，因此他當時想要離開巴薩，離開西班牙這個國家去到別國踢球，但他想到其他球隊之所以會遲遲沒提供他合約，可能是因為大家都知道他很愛巴薩，他想要當一輩子巴薩人。

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「我想我是第一個被西班牙稅務局盯上的足球員，這對我來說相當難受。」梅西接著說：「而且當時我的孩子還小，這對我和我的家庭來說影響很大，人們總是不清楚事情的原委，所以四處道聽塗說。」

然而梅西表示他將在巴薩踢到最後，並且可能考慮離開歐洲戰場後，回到故鄉阿根廷，重回兒時曾經加入過的球隊–紐維爾舊生（Newell's Old Boys）來結束職業生涯。

只是梅西強調加入紐維爾舊生只是他一直夢想的事，對他來說家庭還是擺在第一，他的家人們目前都傾向留在巴塞隆納生活，不能只是因為他自己的想法就要大家遷就他。

另外梅西還提到他希望看到前隊友、現為卡達聯賽艾薩德主帥的哈維（Xavier Hernández），終有一天能回歸巴薩來執教，即便那時梅西他可能也已經退休。梅西最後補充說：「我有感覺他（指哈維）執教風格會很像瓜迪奧拉。」

巴薩傳奇中場哈維，現正執教卡達聯賽的艾薩德，各界皆期盼他能回歸巴薩擔任主帥。（資料照，法新社）

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