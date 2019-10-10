足球》捷克傳奇門將退休後轉換跑道 竟改行打冰球！

切赫上賽季結束後選擇退休，這回竟轉行加入冰球隊。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕前切爾西、兵工廠的捷克傳奇門神切赫（Petr Cech）於上賽季結束後選擇退休，這位被譽為英超史上最佳門將之一的他退休後並沒有閒著，除了現任切爾西的技術顧問之外，還和英格蘭的半職業冰球隊–吉爾福特鳳凰（Guildford Phoenix）簽約1年。

「我很高興鳳凰給我這個機會參加冰球比賽，讓我能夠增加比賽經驗。」37歲的切赫表示：「我希望能夠幫助這支年輕的球隊達到這賽季的目標，並且當我有機會上場時盡力去幫助球隊贏下每一場比賽。」

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切赫補充說：「當了20年的職業足球員，加入冰球隊對我來說肯定是個很美好的經驗，因為我可以上場比我一直都很喜歡看的冰球賽，並且在場上像個孩子一樣快樂地打球。」

吉爾福特這支球隊創立於2017年，並在英國冰球第4級別的聯賽中出賽。球隊主帥Milos Melicherik說這位捷克前門神，將有可能在週末對上斯文登野貓（Swindon Wildcats）的比賽中完成生涯首亮相。

切赫效力切爾西10個賽季，隨隊拿下4座英超冠軍、1座歐冠和1座歐霸盃，後於2015年因球隊補進比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），取代他成為隊上1號門將，因此他選擇加入同在倫敦的球隊兵工廠，身披4年的槍手球衣後選擇退休。

切赫曾於2012年隨著切爾西拿下歐冠盃冠軍。（資料照，美聯社）

切赫目前擔任藍軍的技術顧問。（資料照，路透社）

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