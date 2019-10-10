MLB》季後賽零挨轟破滅 史崔斯柏格連2局掉分（影音）

史崔斯柏格首局就被敲全壘打。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽關鍵G5在客場登板，國民先發史崔斯柏格（Stephen Strasburg）投得辛苦，首局被馬恩西（Max Muncy）擊出兩分砲，生涯首在季後賽挨轟，下一局被赫南德茲（Enrique Hernandez）炸裂，加上隊友守備失誤，3局投完已投超過50球。

史崔斯柏格開賽前3棒都無法解決，首棒被佩德森（Joc Pederson）擊出深遠場地規則二壘安打，接著一顆投高的外角四縫線速球，被馬恩西一棒送上觀眾席，終止季後賽生涯零挨轟，首局用了22球才結束道奇進攻。

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國民索托（Juan Soto）2局上擊出左外野深遠飛球，道奇工具人赫南德茲及時到位，將球接進手套沒收長打，攻守交換後改用球棒表現，擊出中外野陽春砲，幫助道奇3：0領先，史崔斯柏格在季後賽第2度挨轟。

3局下史崔斯柏格率先解決透納（Justin Turner），接著讓貝林傑（Cody Bellinger）擊出滾地球，但二壘手肯德瑞克（Howie Kendrick）發生過山洞守備失誤，史崔斯柏格該局讓打者揮空三振結束進攻，但3局投完已用58球。

史崔斯季後賽生涯首度挨轟，出自道奇馬恩西。（歐新社）

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