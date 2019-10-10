MLB》太空人與光芒公布驟死戰先發 還未開打這隊球迷先心碎

葛拉斯諾（左）明將與柯爾對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人明將與光芒展開殊死戰，兩隊也分別公布先發投手，將由柯爾（Gerrit Cole）對決葛拉斯諾（Tyler Glasnow），由於這兩位都是被海盜交易掉的球員，也讓美國網友見狀呼籲，海盜之後應該要想辦法留住他們的球員、不要再做事後會後悔莫及的交易，更有人表示「不知道杭亭頓（Neal Huntington，海盜總管）會不會看這場比賽」，諷刺意味十足。

海盜在去年開季前將王牌柯爾交易至太空人，換來瑪斯古夫（Joe Musgrove）、費力茲（Michael Feliz），以及三壘手莫蘭（Colin Moran）和外野手馬丁（Jason Martin），柯爾在海盜隊時期本就是強投等級，來到太空人後表現更加出色，今年不僅寫下20勝的新高紀錄、豪奪326三振，多項數據也都是生涯最佳成績，非常有機會問鼎塞揚獎，現在則要在背水一戰掛帥登板，力求帶領球隊晉級。

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葛拉斯諾則是在去年7月在光芒昔日王牌亞契（Chris Archer）交易案中與米多斯（Austin Meadows ）、巴茲（Shane Baz）一起轉隊來此，葛拉斯諾在海盜3季寫下3勝11負，防禦率5.79的成績，今年迎來蛻變，雖只拿下6勝，但防禦率1.78、獨立防禦率（FIP）2.26都是水準之上，明天的表現將會是球隊能否演出逆轉奇蹟的關鍵。



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