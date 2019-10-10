MLB》不老怪物續轟驚奇球季 記者曝雙城將行使1年選擇權

克魯茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊在今年季初與39歲老將克魯茲（Nelson Cruz）簽下一張「1+1」合約，今年賽季克魯茲持續展現他「老怪物」的威能，單季猛敲41發全壘打，也讓雙城隊決定執行下一季的球團選擇權，以1年1200萬美元留住這位重砲好手。

39歲的克魯茲今年的出賽場次雖然受手腕傷勢影響僅有120場、近5季最低，但本季他的攻擊產能卻絲毫未減，wRC+163是生涯次高，單季轟出41發全壘打，更完成生涯首次的單場三響砲，以及生涯400轟里程碑。今年他的綜合貢獻值（WAR，fangraphs版本）來到4.3，是雙城打線中相當重要的主力之一。

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根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）透露，雙城隊已經決定要行使球團選擇權續留克魯茲，不過雙城其實不需要在世界大賽出現結果前決定，但他認為雙城隊似乎已經決定了這條道路。

雙城隊今年雖然完成驚奇賽季，以101勝在美聯中區龍頭封王，單季敲出307轟，單季5人擊出30轟以上，8人擊出20轟以上等壯舉，全都締造大聯盟歷史紀錄，可惜他們在季後賽無法突破「恐基症」，慘遭連三敗橫掃結束短暫的美聯分區系列賽，還締造難堪的季後賽16連敗。

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