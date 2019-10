NBA》鵜鶘狀元郎狂轟29分 末節大逆轉擊敗公牛（影音）

威廉森拿下29分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA熱身賽今天鵜鶘隊與公牛隊交手,鵜鶘克服第四節落後20多分的劣勢,以127:125大逆轉擊敗公牛隊,鵜鶘狀元郎威廉森(Zion Williamson)今天13投12中,命中率高達9成,上場27分鐘就拿下29分,是全場得分最高的球員。

鵜鶘隊這場比賽三節打完以86:107落後給公牛隊,但他們靠著J.歐卡佛(Jahlil Okafor)單節9分進帳,以及沃克(Nickeil Alexander-Walker)單節猛轟13分,並包辦鵜鶘最後7分的帶領下,2分逆轉擊敗公牛隊。

Nickeil Alexander-Walker (13 PTS, 7 AST) comes up CLUTCH with the game-tying triple before hitting a pair of go-ahead free throws to complete the @PelicansNBA 23-PT comeback win! #NBARooks x #NBAPreseason pic.twitter.com/zyb5VTyW2T