NBA》鵜鶘狀元郎狂轟29分 末節大逆轉擊敗公牛（影音）

威廉森拿下29分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽今天鵜鶘隊與公牛隊交手，鵜鶘克服第四節落後20多分的劣勢，以127：125大逆轉擊敗公牛隊，鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）今天13投12中，命中率高達9成，上場27分鐘就拿下29分，是全場得分最高的球員。

鵜鶘隊這場比賽三節打完以86：107落後給公牛隊，但他們靠著J.歐卡佛（Jahlil Okafor）單節9分進帳，以及沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節猛轟13分，並包辦鵜鶘最後7分的帶領下，2分逆轉擊敗公牛隊。

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鵜鶘狀元郎威廉森今天先發上場27分鐘，就以13投12中，高達92.3%的命中率拿下29分，外帶4籃板4助攻，同時還有1次的抄截。這場鵜鶘先發得分次高的選手是「球哥」波爾（Lonzo Ball），他拿下10分3籃板4助攻外帶2抄截。J.歐卡佛與沃克兩人從板凳出發，都拿下13分是全隊次高，沃克還送出了7次的助攻。

J.歐卡佛第四傑拿下9分。（美聯社）

公牛方面，新秀懷特（Coby White）今天從板凳出發，雖然命中率不佳但依舊拿下13分3籃板3助攻，先發拉文（Zach Lavine）拿下全場次高的28分，波特（Otto Porter Jr.）拿下16分7籃板8助攻，新同學史托倫斯基（Tomas Satoransky）拿下11分5籃板8助攻。

拉文（灌籃者）拿下28分。（今日美國）

Zion （29 PTS | 12-13 FG | 4 REB） was a force tonight.#NBAPreseason pic.twitter.com/qOOYgXfRoe — NBA TV （@NBATV） October 10, 2019

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