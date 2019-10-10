MLB》生涯季後賽前6場先發至少7K 畢爾勒史上第一人

畢爾勒生涯季後賽前6場先發都有至少7K，大聯盟史上第一人。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G5，道奇年輕強投畢爾勒（Walker Buehler）主場先發，雖然中斷季後賽連21.2局無失分，但生涯前6場季後賽先發都有至少7次三振，為大聯盟史上第一人。

畢爾勒開賽投出3上3下，前5局只挨2安一分未失，6局上開局被倫登（Anthony Rendon）擊出今天國民隊首支長打，索托（Juan Soto）敲安打回第一分，畢爾勒季後賽無失分紀錄中斷在21.2局。

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畢爾勒季後賽連21.2局無失分，在25歲以下投手締造紀錄中排名第4，前三名依序為： 貝比魯斯（Babe Ruth） （29局）、馬修森 （Christy Mathewson） （27局） 和邦賈納（Madison Bumgarner ）（22局）。

畢爾勒續投到第7局，用球數來到117球後退場，總計今天主投6.2局，只被擊出4安責失1分，單場送出7次三振，讓他締造大聯盟紀錄，成為史上第一位季後賽生涯前6場先發都有至少7K的投手。

畢爾勒季後賽連21.2局無失分。（USA TODAY Sports）

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