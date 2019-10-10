MLB》克蕭連2球挨轟退場 前田健太緊急登板連飆3K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場驟死戰G5，塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）登板後援，竟被國民背靠背開轟追平，克蕭失望地蹲在投手丘上，黯然退場後神情落寞，前田健太緊急登板霸氣連飆3K，激動振臂嘶吼下丘。

道奇今推畢爾勒（Walker Buehler）先發，主投6.2局飆7K僅失1分，前田健太和克蕭都曾在牛棚熱身，道奇選擇在第7局推出克蕭後援，登板後3球三振結束國民進攻。8局上克蕭先投1顆壞球，下一顆直球偏低，但被倫登（Anthony Rendon）一棒撈起，剛好越過左外野大牆，形成陽春砲，國民追成2：3。

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克蕭連2場挨轟被國民追平。（USA TODAY Sports）

下一棒輪到國民新星索托（Juan Soto），克蕭改用滑球結果投高，被索托直接扛上中右外野觀眾席，連2球挨轟被國民追平，克蕭在投手丘上蹲下後黯然退場，回到休息區後坐在椅子上，神情相當落寞。

前田健太緊急登板救火，在無人出局平手時登板投球，讓國民連3棒揮空三振，單局14球霸氣止血，前田飆出單局第3K後，在投手丘上激情振臂嘶吼，在全場轟動中下丘走回休息區。

前田健太緊急登板，連飆3次空振霸氣嘶吼。（法新社）

克蕭退場後神情落寞。（USA TODAY Sports）

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