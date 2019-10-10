MLB》繞了一圈有幸能重回家鄉球隊 勇士鐵捕今無悔宣布退休

麥肯今天正式宣布退休。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在分區系列賽1：13不敵紅雀、以一輪遊結束今年季後賽，當家老將捕手麥肯（Brian McCann）在賽後同時宣布此役將是他生涯最終戰，季末將高掛球鞋、結束15年的戎馬生涯。

「我已經完成了所有想要的一切，」麥肯在受訪說道，「當初我就是想要回來、讓球隊有機會能打進季後賽，對我來說這一切都足夠了，所以我要回家當個父親、陪小孩玩，就是如此。」

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今年35歲的麥肯出生於亞特蘭大、是道地的勇士迷，他在2002年第二輪經由勇士隊選秀進入職棒，並在3年後登上大聯盟，當時親口告訴他這個消息的2A教練，便是現任勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker），沒想到繞了一圈現在他又能親眼見證子弟兵退休。

史尼克一路看著麥肯成長。（法新社）

麥肯登上大聯盟時，正是從1990年代開始的勇士王朝（15年內拿下14座國聯東區冠軍，唯一無緣的那年是因罷工球季提早結束）即將落幕的時刻，他因此有幸與兒時偶像如名人堂三壘手瓊斯（Chipper Jones）、「三巨投」之一史莫茲（John Smoltz）等人共事，菜鳥年麥肯初生之犢不畏虎，季後賽首打席便砲打強投克萊門斯（Roger Clemens），不過那年勇士在首輪就遭太空人淘汰。

瓊斯是麥肯的偶像也是後來的隊友。（資料照，法新社）

麥肯隨後接下老大哥們的棒子，成為斧頭幫的中流砥柱，無論是2010年傳奇教練考克斯（Bobby Cox）的最後一季還是2013年勇士暌違8年再度奪回國東霸主之位，他都一一陪著球隊走過，但也是在2013這年冬天，麥肯選擇琵琶別抱、以一筆5年8500萬美金的合約加盟洋基，轉戰紐約後他依舊維持強打捕手本色，2015年繳出單季新高的26轟並獲得個人生涯第6座銀棒獎，可惜在球隊從小聯盟拉上桑契斯（Gary Sánchez）後，出賽機會受到壓縮，隨後在2016年季末被交易至太空人。

麥肯在太空人徹底發揮老將價值，在以年輕球員為主的球隊裡，傳授多年賽場經驗，他們能奪得隊史首座金盃不可或缺的功臣。「他是每個教練的夢想，」太空人教頭辛曲（AJ Hinch）日前在受訪時曾說道，「一個球員可以為你打球，又同時可以成為教練團延伸的一部分，傳遞為球隊帶來重要影響的訊息，他在2017年世界大賽的表現就是如此重要。當時我常常與他討論投手們的狀況，我會一直與他有著深刻連結，永遠不會忘記他對這支球隊的意義。」

休賽季麥肯以一年合約回歸老東家，物換星移已經與當年的瓊斯一樣成為年輕球員們的楷模，「我是從小看勇士隊比賽長大的，其實我們都是。」麥肯上到大聯盟時才7歲的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今天在受訪時說道，「我很幸運能在他上到大聯盟的前幾年中看著他比賽，還有什麼可以形容他的呢？他是一位有經驗的球員、超級明星，擁有非常精采的生涯，對這支球隊有著深遠影響。」

阿庫尼亞表示自己是看麥肯比賽長大的。（資料照，美聯社）

麥肯15年的生涯裡入選過7次明星賽，平均打擊率0.262、累計1590支安打，其中282轟在史上捕手中排名第8，也是現代棒球以後4位能夠擁有10個超過20轟賽季的捕手之一，且只有名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）及羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）生涯的銀棒獎座數超越麥肯。

雖然很高興能夠在家鄉父老面前打球，但麥肯選擇了展開人生的不同篇章，決定多花時間陪伴妻子與兩個小孩。「我在這裡讀高中、在這裡長大，有幸能在這支球隊度過生涯的前9年，能夠有機會與兒時的英雄們一起打球，還可以離開再回來與年輕的時代一起打球，我會說，這樣就叫成功了，我擁有漫長的生涯，15年對一個天天蹲捕的捕手來說已經算很長了，而我還能有幸在自己的家鄉經歷這一切。」

麥肯季末將高掛球鞋、結束15年生涯。（今日美國）

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