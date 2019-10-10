足球》「最後一次說再見！」 美國史上最偉大守門員退休

效力艾佛頓時期，豪爾德達到職業生涯最巔峰。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美國足球史上最佳門將豪爾德（Tim Howard），這賽季在母隊克羅拉多急流以1：3作客不敵洛杉磯FC後，因急流無緣打進MLS季後賽而正式宣告結束，這也是豪爾德職業生涯的最後一個賽季，他決定在此刻高掛戰靴，40歲的他替自己22年的職業生涯畫下句點，並對自己的球迷最後一次說再見。

「22年的職涯就這樣來到尾聲，大家都預期我會很難過，他們都在期待我會不會重新考慮退休的決定。」豪爾德在一次訪談中說到：「我自認很幸運，我可以用我自己想要的方式向大家說再見，就在9月29日本季主場的最終戰後，感覺一如往常般地球季結束，然後3月重新開始，年復一年都是如此，或許明年3月的時候我會感到很衝擊吧，當所有賽事都將再度展開時，我人將不是站在網前，而是坐在家裡沙發上。」

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豪爾德回憶：「假若我能回到2003年，我會跟那位獨自搭機飛往英格蘭，準備全球進入最大球隊曼聯的24歲年輕人說：『好好繫緊你的安全帶！這將會是一條通往地獄的道路，未來的日子會有好有壞。你可能會想要放棄，人們可能會開始不斷批評你數十年，但這一切都是值得的。』」

豪爾德說到，他遇過很多偉大的球員和球隊領導者，但就一位最讚賞的球員是前曼聯隊長基恩（Roy Keane），並提到：「他是我見過最像硬漢的球員，但他也很聰明，他教我如何在場上表現得更為靈活。我不輕言放棄我自己，這也是我從他身上學習而來的，並且這信念一直延續到我整個職業生涯，甚至是我進入人生下個階段也都會持續下去。」

豪爾德生涯成名於曼聯，在2006年租借至艾佛頓並在一個賽季後被艾佛頓買斷，在「太妃糖」開啟了人生最高峰，直到2016年離開艾佛頓回歸家鄉美國的MLS大聯盟，並選擇加入克羅拉多急流。生涯出賽總共多達815場，並有超過800場比賽擔任先發，這項紀錄非常偉大，在綠色草皮上屢救險球的豪爾德，無疑是美國史上最偉大的門神。

豪爾德自2002年起開始替美國國家隊出賽，生涯替美國隊出賽121場，直到2017才從美國隊退休。（資料照，法新社）

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