NBA》「飆風玫瑰」板凳出發轟18分 活塞逆轉獨行俠

羅斯板凳出發攻下18分5助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今坐鎮主場迎戰獨行俠，活塞靠著「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）板凳出發攻下18分5助攻，加上前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）與後衛肯納德（Luke Kennard）合砍36分，終場活塞以124：117逆轉擊退獨行俠。

第二節開賽，獨行俠後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與小柯瑞（Seth Curry）在三分線開火，末段東契奇（Luka Doncic）切入得手，加上罰球得分，半場結束，獨行俠取得9分領先。

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葛瑞芬拿下17分5籃板。（法新社）

易籃後活塞吹起反攻號角，葛瑞芬第三節投進2顆三分球，砍下10分。同時傑克森（Reggie Jackson）與卓蒙德（Andre Drummond）一裡一外的攻勢幫助活塞追近比分。末段羅斯與肯納德連拿5分，兩隊形成平手。

比賽來到決勝節，羅斯切入取分與三分打讓活塞拉出一波17：7攻勢，成為致勝關鍵。儘管獨行俠後衛克里夫蘭（Antonius Cleveland）連續得分，無奈團隊仍無法有效守住活塞進攻，最終獨行俠以7分之差吞敗。

值得注意的是，這場比賽也是獨行俠前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）相隔20個月後的首戰，他上場19分鐘，拿下18分7籃板2助攻，進攻相當有效率。

羅斯板凳出發攻下18分5助攻。（法新社）

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