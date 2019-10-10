MLB》大爆冷！國民延長賽驚天滿貫 淘汰史上最強道奇隊

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大爆冷門！季賽奪106勝的史上最強道奇隊，今在國聯分區賽G5踢鐵板，8局挨震撼雙轟遭追平，延長10局更被轟出超前滿貫，終場以3：7被國民淘汰，中斷連續2年闖世界大賽、連3年闖國聯冠軍賽的紀錄。

道奇隊開局沒有浪費太多時間，開路先鋒佩德森敲二壘安打，下棒馬恩西從史崔斯柏格手中轟出2分砲，成為隊史首位季後賽連續3戰開轟的球員，近2年已在10月戰場狂轟6發，比任何球員還多；2局下，赫南德茲再轟陽春砲，2局3分領先。

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道奇25歲先發畢爾勒完全燃燒，總計投了117球，刷新生涯單場最多，第112球還能飆出156公里，即便6局上失掉1分，中斷季後賽連續21.2局無失分紀錄，仍撐到7局上2出局，由克蕭登場救火，以3球三振化解一二壘有人危機。

畢爾勒完全燃燒，總計投了117球，刷新生涯單場最多。（歐新社）

然而，道奇選擇讓克蕭續投8局上，而非季後賽狀況超火的前田健太，結果付出代價，克蕭僅投3球，遭倫登和索托演「背靠背全壘打」，瞬間扳平戰局，也幫先發6局掉3分的史崔斯柏格敗投解套，即便前田趕緊接替飆3K止血，仍無濟於事，兩隊戰至延長賽。

10局上，國民隊無人出局攻佔滿壘，肯德瑞克逮中道奇凱利的156公里速球，一棒轟成超前滿貫砲，讓道奇球場一片沈靜，此時道奇才派上終結者簡森來收拾殘局，一連串有討論空間的換投策略，為道奇最多勝的美麗球季寫下殘酷的句點。

相反地，國民隊則演出大驚奇，即便明星賽後打出46勝27敗的高潮，季後賽仍受全大聯盟防禦率最糟的牛棚所苦，但靠著強悍先發支援牛棚，今在關鍵第5戰，牛棚更神奇守下4局，僅被敲1支安打，寫下國民隊史首次晉級國聯冠軍賽的紀錄。

肯德瑞克轟出超前滿貫砲。（法新社）

克蕭遭背靠背全壘打追平。（法新社）

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