MLB》10局上挨逆轉滿貫砲 道奇球迷心碎提前離場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今天上演驚天大逆轉，在驟死戰G5以7：3擊敗道奇，隊史首次挺進國聯冠軍戰，36歲老將肯德瑞克（Howie Kendrick）在10局上擊出致勝滿貫砲，讓許多道奇球迷心碎崩潰，起身提前離場。

開賽一路落後的國民，在比賽後半開砲追分，倫登（Anthony Rendon）和索托（Juan Soto）8局上背靠背開轟，擊潰道奇強投克蕭（Clayton Kershaw），從0：3落後扳成3：3平手，逼出延長賽。

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10局上國民進攻，道奇凱利（Joe Kelly）續投，搞出無人出局滿壘，輪到今天4支0、系列賽累積3次失誤的肯德瑞克，他第一球擊成界外，下一球繼續出手，一棒扛出中外野驚天滿貫砲，近乎全場落後的國民，以7：3逆轉超前。

肯德瑞克跑壘時激情嘶吼，國民休息室陷入瘋狂，道奇球員則是臉色鐵青、表情茫然，場邊畫面拍到，當時有許多道奇球迷起身離場，直接放棄10局下的反攻機會。根據大聯盟官方數據，今天這場在道奇球場進行的G5驟死戰，賽前門票全部完售，湧進5萬4159人進場。

Well time to pack it up Dodger fans #DodgersvsNationals pic.twitter.com/aflE4DtGiq — The Dorm Room （@DormRoom321） 2019年10月10日

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