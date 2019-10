MLB》10局上挨逆轉滿貫砲 道奇球迷心碎提前離場（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民今天上演驚天大逆轉,在驟死戰G5以7:3擊敗道奇,隊史首次挺進國聯冠軍戰,36歲老將肯德瑞克(Howie Kendrick)在10局上擊出致勝滿貫砲,讓許多道奇球迷心碎崩潰,起身提前離場。

開賽一路落後的國民,在比賽後半開砲追分,倫登(Anthony Rendon)和索托(Juan Soto)8局上背靠背開轟,擊潰道奇強投克蕭(Clayton Kershaw),從0:3落後扳成3:3平手,逼出延長賽。

10局上國民進攻,道奇凱利(Joe Kelly)續投,搞出無人出局滿壘,輪到今天4支0、系列賽累積3次失誤的肯德瑞克,他第一球擊成界外,下一球繼續出手,一棒扛出中外野驚天滿貫砲,近乎全場落後的國民,以7:3逆轉超前。

肯德瑞克跑壘時激情嘶吼,國民休息室陷入瘋狂,道奇球員則是臉色鐵青、表情茫然,場邊畫面拍到,當時有許多道奇球迷起身離場,直接放棄10局下的反攻機會。根據大聯盟官方數據,今天這場在道奇球場進行的G5驟死戰,賽前門票全部完售,湧進5萬4159人進場。

