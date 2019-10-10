MLB》兩大失敗投手調度導致輸球 道奇總教練做出解釋

羅伯斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天在國聯系列賽面對國民隊，從牛棚出賽的克蕭（Clayton Kershaw）與凱利（Joe Kelly）兩人合計狂失6分，最終也遭到國民隊淘汰，詭異的牛棚調度引發球迷不滿，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也為此做出解釋。

克蕭在7局上半，一、二壘有人2出局，球隊3：1領先時登板後援，他也順利三振掉左打的伊頓（Adam Eaton）化解失分危機，不過下個半局羅伯斯繼續讓克蕭待在場上，而不是換上前田健太或者凱利等右投面對倫登（Anthony Rendon），結果克蕭不僅遭倫登敲出陽春彈，面對下棒的左打索托（Juan Soto）再挨轟吞下救援失敗，羅伯斯此時才終於把克蕭給換下場。

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索托（左）砲轟克蕭（右）。（法新社）

凱利在9局上半投出3上3下並飆出2次三振，10局上續投卻先投出保送再被倫登敲出二壘安打，故意四壞保送索托後羅伯斯選則讓他續投，結果肯德瑞克直接敲出滿貫彈超前比分。而且羅伯斯在凱利被敲出滿貫彈後還沒讓他下場，直到1出局後被高梅斯（Yan Gomes）敲安後才換成簡森（Kenley Jansen）上場收拾殘局。

肯德瑞克（右）對凱利（左）轟出超前比數的滿貫全壘打。（美聯社）

羅伯斯賽後解釋，第八局他原本就是打算讓克蕭在解決掉倫登與索托後才讓前田健太上場，因為克蕭是他所信任的球員，派他上場並不是個需要數據分析的問題，他認為他不管在什麼時候都願意派出克蕭。

至於為何要讓凱利在第二局明顯不穩、搞成滿壘後還讓他續投的決定，羅伯斯表示，凱利在上一局僅投10球，他也投得很好，當下不換投的原因是覺得凱利能夠讓肯德瑞克擊出滾地球，隨後就能派出簡森上陣。

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