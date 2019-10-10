NBA》挺港球迷遭驅逐 七六人發表聲明

球迷在熱身賽高舉挺港標語，卻遭七六人保全驅逐出場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）力挺香港抗議言論，現在顯然已延燒至美國本土，昨天七六人在季前熱身賽出戰CBA廣州龍獅的比賽，有球迷高喊「香港自由」，卻遭保全驅逐出場，對此七六人及主場富國銀行中心官方今天發表聲明回應。

七六人昨在主場富國銀行中心出戰廣州龍獅，比賽期間出現兩名球迷高舉「Free Hong Kong」、「Free HK」等挺港標語，但開賽沒多久就遭球場保全沒收，兩人甚至被趕出場，美媒事後致電向官方詢問，但並未得到回覆。

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今天七六人官方在聲明中指出，這兩位被驅逐的球迷，因干擾他人觀賽權益，且已接獲太多觀眾投訴，在屢勸不聽的情況下才將兩人趕出場。另外，富國銀行中心官方表示，其實在請兩位球迷離開前，現場保全已給出3次警告。

巫師今與廣州龍獅之戰，再有類似情況發生，有美國球迷身穿寫著「Free Hong Kong 」、「光復香港 時代革命」等字樣的黑色T恤，還有人在開場演唱中國國歌結束後，大喊「Free Hong Kong」，不過他在之後便自行走出球場。

美國球迷穿上聲援香港T恤。（美聯社）

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