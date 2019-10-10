MLB》克蕭賽後訪問異常沮喪 記者驚訝：他不曾說過這些話

克蕭在休息室抱頭悔恨。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）今天在第八局被倫登（Anthony Rendon）與索托（Juan Soto）「背靠背」開轟救援失敗，賽後他在訪問時情緒低落，並沮喪地說道：「人們說我在季後賽的所有事情都是真的。」

克蕭今天在7局上半靠著三振化解失分危機，8局上慘遭兩發陽春彈追平比數，這是他生涯第二次在季後賽連續2球都被敲出全壘打，例行賽克蕭從未連續2球都被轟出全壘打過。克蕭生涯在季後賽的防禦率為4.43，遠比例行賽的2.44還要壞上許多。

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賽後克蕭在受訪時也透露了他的失落，雖然他表示自己不會垂頭喪氣，會想辦法試著繼續奮鬥，並且試著去競爭。但他隨後又說道：「人們說我在季後賽的所有事情都是真的（指克蕭季後賽就會軟手云云），我懂。我現在什麼事情都做不到，這是個很糟糕的感受，這確實是。」他也表示自己讓休息室的隊友失望了，「這是每年最難受的事情，當你無法贏得球季最後一場勝利時，你會去責怪自己，這並不好玩。」

克蕭連投兩球遭背靠背開轟後退場。（法新社）

《ESPN》王牌記者帕桑（Jeff Passan）表示，他曾不只一次看過克蕭在季後賽輸球的表現，但他從未聽過克蕭說過：「人們說我在季後賽的所有事情都是真的，我懂。」這類型的話，顯示克蕭今日的失利真的讓他非常低落。

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