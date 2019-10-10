NBA》「字母哥」上陣21分鐘飆雙十 公鹿34分慘電爵士

亞德托昆波攻下22分、11籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今主場迎戰爵士，公鹿明星前鋒亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役上場21分鐘，攻下22分、11籃板，高效率的表現加上米德爾頓（Khris Middleton）與B.羅培茲（Brook Lopez）合拿28分，終場公鹿以133：99大勝爵士，熱身賽收下2連勝。

首節亞德托昆波與B.羅培茲手感發燙，兩人分別拿下11、9分，內外線展現強大壓制力，幫助公鹿取得雙位數領先。比賽來到第三節，公鹿單節狂取37分，讓比賽毫無懸念，最終公鹿在主場以34分之差擊退爵士。

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B.羅培茲拿下14分。（美聯社）

此役公鹿除了「字母哥」的好表現外，米德爾頓與B.羅培茲各拿14分，前鋒班德（Dragan Bender）與後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）也分別有11、10分的進帳，而大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo）則貢獻9分。

爵士方面，中鋒T.布萊德利（Tony Bradley）攻下17分10籃板為全隊最高，米契爾（Donovan Mitchell）拿下14分，尼昂（Georges Niang）、豪爾德（William Howard）與摩根（Juwan Morgan）各貢獻9分。

米德爾頓與B.羅培茲合砍28分。（美聯社）

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