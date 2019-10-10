中職》今年台灣大賽感受大不同 大師兄點出兩大關鍵

中信兄弟今天在台中洲際球場練球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽後天在桃園點燃戰火，這也是中信兄弟「大師兄」林智勝首次在台灣大賽對戰老東家桃猿，其中甘苦點滴在心頭。

林智勝2016年1月透過自由球員制度，從桃猿轉隊至兄弟，首年打進台灣大賽，對手為義大犀牛，最終兄弟不敵義大；隔年兄弟雖再度殺進台灣大賽，不過林智勝身陷「冰風暴」風波未能征戰，直到今年才再度名列台灣大賽28人名單，首度對老東家桃猿。

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林智勝表示，在台灣大賽對老東家，對他而言只是一場比賽，感謝桃猿劉家這16年對台灣棒球的付出，不管是對球隊經營和對球員照顧都很好，也帶動其他3隊不一樣的加油風格。

林智勝。（記者羅志朋攝）

今年球季桃猿轉賣給樂天，加上「恰恰」彭政閔引退年，也讓林智勝感覺台灣大賽氛圍和往年大不同，他說，對兄弟和桃猿兩隊來說，這一冠勢在必得，誰都不想輸，「我們想要拿冠軍，讓恰哥留下很好的回憶，他們也想拿冠軍啊，為桃猿歷史劃下完美Ending（結束），大家努力這麼久，不就為了最後這4場（台灣大賽）勝利嗎!?」

林智勝過去打過7次台灣大賽，拿過4座總冠軍，累計出賽39場都是先發，打擊率3成61、上壘率4成15、長打率6成96，有14轟、38分打點，表現亮眼。

林智勝表示，他第一次打台灣大賽因球迷很多，感覺很緊張、手腳放不開，這是自然現象，現在陣中有不少年輕球員，技術已不是問題，關鍵在心理調適，平常做什麼，台灣大賽就做什麼。

彭政閔。（記者羅志朋攝）

彭政閔。（記者羅志朋攝）

中信兄弟洋投紐維拉將擔任台灣大賽首戰先發投手。（記者羅志朋攝）

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