中職》兄弟28人名單 5張新面孔、10年奪冠班底僅剩4人

彭政閔最後一次打台灣大賽。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年台灣大賽後天下午5點將在桃園點燃戰火，由中信兄弟迎戰Lamigo桃猿，今天兄弟在洲際球場練球，桃猿則休兵，首戰兄弟推出洋投紐維拉先發，桃猿尚未公布，有可能是本季聯盟勝投和三振王得主李茲。

今天稍早兄弟和桃猿公布台灣大賽28人名單，兄弟部分，李振昌、廖乙忠、高宇杰、林書逸、鄭佳彥都是第一次參賽，「恰恰」彭政閔、王勝偉、周思齊、張志豪則是上一次兄弟奪冠僅存班底。

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恰恰生涯打過10次台灣大賽，拿過4座總冠軍，出賽56場都是先發，累計打擊率3成54、上壘率4成24、長打率5成63，有8轟、36分打點、4次盜壘成功，其中73支安打、得分39分，與張泰山並列台灣大賽史上第一，今年可望超越獨居榜首。

台灣大賽首戰紐維拉先發。（記者羅志朋攝）

廖乙忠第一次打台灣大賽。（記者羅志朋攝）

鄭佳彥（左）第一次打台灣大賽。（記者羅志朋攝）

李振昌第一次打台灣大賽。（記者羅志朋攝）

高宇杰今年台灣大賽初體驗。（記者羅志朋攝）

周思齊是上一次兄弟奪冠老班底。（記者羅志朋攝）

張志豪也是上一次兄弟奪冠班底。（記者羅志朋攝）

王勝偉上一次奪冠已是九年前。（記者羅志朋攝）

鄭凱文。（記者羅志朋攝）

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