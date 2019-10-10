國慶日台灣英雄大遊行 王建民領軍民眾熱情歡呼（圖輯）

12強台灣棒球代表隊總教練洪一中（中）與教練王建民（右）、黃甘霖（左）。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「勇敢自信、堅持就贏」2019台灣英雄大遊行今在國慶日登場，超過100名台灣英雄參與花車遊行，世界12強棒球賽台灣隊教練團洪一中、王建民和黃甘霖等人都帶隊一同參加，民眾夾道熱情歡迎。

這是繼2017台北世大運、2018國慶之後，第三次台灣之光齊聚，今天有超過100名台灣英雄參與花車遊行，包括今年獲獎的國軍楷模、在境外寫下參賽最佳成績的世大運國手、奪下世界冠軍的U18小將、即將登場的世界12強棒球賽台灣隊，與參加第45屆國際技能競賽一舉奪下全球第4名的台灣技職菁英好手們。

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這次遊行活動共派出多輛帥氣悍馬車，載著台灣英雄們，從總統府前出發，一路到中正紀念堂，遊行最大亮點是當車隊重返館前路「英雄谷」，兩側噴發紀念版紙花，營造國家團結邁進的大遊行氣勢，同時也聚集不少熱情民眾，向為國爭光的台灣英雄們揮手。

警察局重機為台灣英雄大遊行隊伍開道。（記者陳志曲攝）

12強台灣棒球代表隊進入館前路，兩旁噴出紙花，民眾揮舞國旗歡迎車隊。（記者陳志曲攝）

10公尺空氣手槍混雙金牌郭冠廷（左）與余艾玟（右）。（記者陳志曲攝）

網球女雙銀牌李亞軒（右）與李珮琪（左）。（記者陳志曲攝）

網球男團銅牌吳東霖（右）與教練蔡佳諺（左）。（記者陳志曲攝）

網球男單金牌曾俊欣（右）與總教練李春秋（左）。（記者陳志曲攝）

游泳200公尺混合式銅牌王星皓（右）與教練王耀偉（左）。（記者陳志曲攝）

跆拳道品勢代表團女子個人銀牌蘇佳恩（左）。（記者陳志曲攝）

U18台灣代表隊林政華（左起）、鄭宗哲與余謙。（記者陳志曲攝）

U18台灣代表隊林政華（左起）、鄭宗哲與余謙。（記者陳志曲攝）

12強台灣棒球代表隊進入館前路，兩旁噴出紙花，民眾揮舞國旗歡迎車隊。（記者陳志曲攝）

12強台灣棒球代表隊進入館前路，兩旁噴出紙花，民眾揮舞國旗歡迎車隊。（記者陳志曲攝）

12強台灣棒球代表隊總教練洪一中（中）與教練王建民（右）、黃甘霖（左）。（記者陳志曲攝）

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