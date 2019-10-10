NBA》美網友開酸中國 林書豪新東家中槍

林書豪新球季加盟CBA北京首鋼隊。（記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特力挺香港爭取民主，引發中國不滿揚言抵制NBA，風波延燒至今愈演愈烈，央視甚至取消NBA賽事轉播。但美國一名網友就在推特上反諷中國抵制NBA的舉動，而在貼文中提到了林書豪的新東家北京首鋼隊。

美國網站《ClutchFans》是有關於休士頓火箭的相關論壇網站，有一名網友因不滿中國取消NBA賽事轉播的舉動，就在推特中反諷說:「我給中國兩個禮拜的時間去看北京首鋼隊的比賽，之後他們就會乞求NBA回來。」該名網友意有所指的表示CBA不如NBA精彩。

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I give China two weeks of watching the Beijing Ducks before begging to have the NBA back. https://t.co/bQVY6aRErs — ClutchFans （@clutchfans） October 9, 2019

有趣的是，該名網友在推特中提到的北京首鋼隊，就是林書豪新球季轉戰的新東家。林書豪今夏結束9年NBA生涯，新球季加盟CBA北京首鋼隊，熱身賽首秀僅上場15分鐘，就高效率砍下21分表現搶眼。

休士頓火箭總管莫雷，日前在推特力挺香港爭取民主，引發中國不滿抵制NBA。（資料照，美聯社）

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