NBA》美網友開酸中國 林書豪新東家中槍

林書豪新球季加盟CBA北京首鋼隊。(記者塗建榮攝)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特力挺香港爭取民主,引發中國不滿揚言抵制NBA,風波延燒至今愈演愈烈,央視甚至取消NBA賽事轉播。但美國一名網友就在推特上反諷中國抵制NBA的舉動,而在貼文中提到了林書豪的新東家北京首鋼隊。

美國網站《ClutchFans》是有關於休士頓火箭的相關論壇網站,有一名網友因不滿中國取消NBA賽事轉播的舉動,就在推特中反諷說:「我給中國兩個禮拜的時間去看北京首鋼隊的比賽,之後他們就會乞求NBA回來。」該名網友意有所指的表示CBA不如NBA精彩。

請繼續往下閱讀...

I give China two weeks of watching the Beijing Ducks before begging to have the NBA back. https://t.co/bQVY6aRErs